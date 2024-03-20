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Франция впервые дала убежище уехавшему от мобилизации из РФ

Франция впервые предоставила политическое убежище гражданину России, бежавшему от мобилизации на войну в Украине. Имя россиянина СМИ не называют по его просьбе. Известно, что он не служил в армии, окончил один из российских вузов с военной кафедрой, имел мирную специальность, а после объявления в России частичной мобилизации получил повестку, которую представил в суде.

Член Парижской коллегии адвокатов Юлия Ямова, представлявшая интересы истца, рассказала газете "Коммерсантъ", что решение о предоставлении статуса беженца было принято Национальным судом по делам беженцев Франции (CNDA). Ранее подзащитный Ямовой получил от миграционного ведомства отказ в статусе беженца и обжаловал его в суде.

"Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт", – сказала Ямова. Однако, по её словам, суд учёл предоставленные истцом документы и мнения привлечённых экспертов, которые заявили, что призывная кампания в рамках мобилизации проводилась с многочисленными нарушениями закона.

Адвокат добавила, что решение суда может стать прецедентным не только для россиян, но и для граждан других государств, которые просят убежища, чтобы не участвовать в войнах в своих странах.

  • В июле 2023 года Национальный суд Франции по делам беженцев постановил, что граждане России, которые уклоняются от мобилизации, призывной службы в российской армии или дезертировали из неё, имеют право на получение убежища в стране. В судебном решении отмечалось, что объявленная президентом Путиным мобилизация стала не "частичной", а "широкой" и что отказаться от призыва фактически невозможно. При этом сам факт пребывания в запасе, без получения документа о мобилизации или призыве, не будет считаться достаточным основанием для получения убежища.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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