В мире уничтожены все заявленные запасы химического оружия, сообщила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Последний известный химический боезапас был необратимо уничтожен в США вчера, 7 июля, подтвердила ОЗХО. "Это важнейший шаг на пути к выполнению миссии ОЗХО по окончательной ликвидации всего химического оружия", – заявил гендиректор организации Фернандо Ариас.

ОЗХО подтвердила уничтожение более 72 тысяч тонн накопленного химического оружия во всём мире после вступления в силу Конвенции о химическом оружии (КХО) в 1997 году, отмечает организация. Соглашение запрещает производство, накопление и применение химического оружия. Сейчас участниками Конвенции являются 193 страны.

Президент США Джо Байден, также объявивший о ликвидации химического оружия на территории страны, призвал остальные страны тоже присоединиться к Конвенции (в частности, её не подписали Египет, Южный Судан и Северная Корея). Также Байден призвал Россию и Сирию "вернуться к соблюдению КХО и признать свои незаявленные программы, которые использовались для наглых злодеяний и атак".

Россия и Сирия неоднократно отрицали использование химического оружия. Москва отчиталась об уничтожении всех российских запасов химоружия в сентябре 2017 года. В 2020 году ОЗХО подтвердила, что оппозиционного российского политика Алексея Навального отравили ядом "Новичок" – аналогичным тому, которым отравили Скрипалей в 2018 году. В ответ на обвинения Россия грозила выйти из ОЗХО.