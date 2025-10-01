Во Франции задержан танкер российского "теневого флота"

Власти Франции задержали в проливе Ла-Манш танкер Boracay под флагом Бенина, включённый в санкционный список ЕС как судно, входящее в состав российского так называемого теневого флота. Об этом в среду сообщили агентства.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в отношении судна ведётся расследование, поскольку оно совершило "серьёзные нарушения". Подробностей он не привёл.

Как сообщает France Presse, днём в среду на борту судна, которое было после задержания направлено в порт Сен-Назер, были замечены французские военные.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что судно было замечено у берегов Дании в конце сентября, в те дни, когда в этой стране были замечены неизвестные беспилотники над объектами важнейшей инфраструктуры, включая аэропорты.

Как сообщает The Insider, 20 сентября Boracay вышел из российского Приморска (Ленинградская область) с грузом сырой нефти. Он проследовал через Балтийское море в Северное, а затем — на запад через Ла-Манш. Согласно изученным The Insider данным, танкер направлялся в Вадинар (Индия), где располагается нефтеперерабатывающий завод.

С 22 по 25 сентября танкер находился у побережья Дании. Вечером 24 сентября из-за появления неизвестных дронов был закрыт аэропорт Копенгагена, впоследствии дроны появлялись над Данией ещё несколько дней.

Официально пока не сообщалось о том, что экипаж судна подозревают в запусках дронов. Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявлял, что у разведки есть данные, что беспилотники над Данией могли запускать с судов российского теневого флота. Власти Дании и других стран пока не обвиняли Россию в этом.

Прокурор французского города Брест сообщил Reuters, что судно было решено задержать, поскольку экипаж не выполнил приказы и не предоставил документы, подтверждающие национальную принадлежность судна. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о расследовании против Boracay.

В апреле танкер, носивший в то время название Kiwala, был задержан эстонскими властями. Тогда судно шло под флагом Джибути, но в реестре этой страны танкера не оказалось.