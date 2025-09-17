Французский велосипедист Софиан Сехили находится в СИЗО Уссурийска

Французский велосипедист Софиан Сехили, задержанный в России, находится в СИЗО Уссурийска. Об этом сообщили агентства ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимира Найдина. Он посетил Сехили в изоляторе и утверждает, что тот "не жалуется на условия содержания и на здоровье".

Сехили задержали 6 сентября во Владивостоке. Издание "Говорит НеМосква" писало, что Сехили находится в СИЗО этого города и жалуется на то, что ему не дают мыться и не выводят на прогулки.

Француз выехал из Лиссабона 1 июля и планировал завершить своё путешествие во Владивостоке. За это время он пересёк множество стран и уже ранее посещал Россию, въехав из Грузии и покинув страну через Астраханскую область, после чего продолжил путь через Казахстан, Таджикистан и Монголию.

Сехили планировал поставить рекорд по самому быстрому пересечению Евразии. 2 сентября велосипедист сообщил, что въехать в Россию из Китая ему не удалось. Это поставило под сомнение возможность установить новый рекорд. До окончания маршрута оставалось около 400 километров.

Сехили, по словам родных, имел действующую российскую визу, по которой ранее пересек российскую границу на своем маршруте, въехав в конце июля в Чечню через Грузию и выехав через Астраханскую область.