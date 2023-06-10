WSJ: в ФРГ изучают роль Польши в подрывах "Северных потоков"

Следователи в Германии изучают улики, которые указывают на то, что люди, подорвавшие газопроводы "Северный поток", вероятно, использовали в качестве оперативной базы Польшу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Следствие пытается понять, почему яхта "Андромеда", которая, предположительно, перевозила взрывчатку, выйдя из порта на датском острове, зашла в польские территориальные воды, рассказали собеседники издания. По их словам, пока неизвестно, достигла ли яхта побережья Польши или просто сблизилась с другим судном.

По информации The Wall Street Journal, следователи изучают версию, почему яхта была арендована при посредничестве варшавского турагентства, которое может входить в сеть принадлежащих украинцам компаний, возможно, связанных с украинской разведкой.

Польша обвинения в возможной атаке на "Северные потоки" отвергла. Источники издания в Германии также сообщили, что у следователей нет свидетельств, которые указывали бы на причастность Варшавы к взрывам.

В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные ещё устанавливаются.

Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.

В ряде западных СМИ со ссылкой на источники появлялись сообщения, что взрывы могла организовать некая проукраинская группа, не связанная с властями какой-либо страны. В ряде других публикаций говорилось и о возможной причастности к взрывам России. Американские СМИ, в свою очередь, писали, что у разведки США нет каких-либо доказательств, указывающих на возможную причастность России.

Официально страны Запада заявляют, что речь, безусловно, идёт о диверсии, но кто за ней стоит – пока неизвестно.

Газета The Washington Post на днях сообщила, что атаку на газопровод планировали украинские военные под непосредственным руководством главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного. Киев эти обвинения отверг.

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