О подготовке диверсии на "Северных потоках" узнала разведка Нидерландов

Военная разведка Нидерландов (MIVD) получила информацию о планах Украины провести диверсию на "Северных потоках" задолго до взрывов на газопроводах в сентябре. Об этом говорится в совместном расследовании нидерландских СМИ NOS и Nieuwsuur, а также немецких Die Zeit и ARD.
В начале июня MIVD узнала о планирующейся операции от источника в Украине, утверждают журналисты. Разведка Нидерландов получила план, согласно которому руководить операций должен командующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный. Саму же диверсию должна была осуществить в середине июня небольшая группа водолазов на парусной лодке. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был знать об этом плане, говорится в расследовании.
После получения информации нидерландская разведка связалась с Центральным разведывательным управлением США, которое, в свою очередь, предостерегло Украину от реализации этого плана. В результате никакого взрыва в середине июня не произошло, но в сентябре кто-то провел на "Северных потоках" диверсию по тому же сценарию, что получила нидерландская разведка в июне.
В MIVD не стали комментировать информацию. Также от комментариев журналистам отказались ЦРУ и Офис президента Украины.
О том, что ЦРУ предостерегало власти Украины от атак на газопроводы "Северного потока" в июне 2022 года после получения информации от Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, сообщило вчера и американское издание The Wall Street Journal (WSJ).
При этом, как пишет газета, у сотрудников ЦРУ возникли вопросы относительно того, обладает ли Украина потенциалом для осуществления такой атаки, для которой требовалось разместить подрывные заряды на большой глубине в Балтийском море.
Неделю назад The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть в ходе масштабной утечки документы Пентагона писала, что администрация президента США за три месяца до диверсии на "Северных потоках" получила информацию о том, что украинские военные под непосредственным руководством главнокомандующего ВСУ планировали атаку на газопровод. В публикации говорилось, что в США узнали об этом благодаря одной из европейских разведывательных служб.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приказы подобного уровня отдаются им лично, а "Украина ничего подобного не делала".
В ГУР Минобороны Украины отвергли причастность ко взрывам.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные ещё устанавливаются.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.
- В ряде западных СМИ со ссылкой на источники появлялись сообщения, что взрывы могла организовать некая проукраинская группа, не связанная с властями какой-либо страны. В ряде других публикаций говорилось и о возможной причастности к взрывам России.
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