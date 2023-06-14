О подготовке диверсии на "Северных потоках" узнала разведка Нидерландов

Военная разведка Нидерландов (MIVD) получила информацию о планах Украины провести диверсию на "Северных потоках" задолго до взрывов на газопроводах в сентябре. Об этом говорится в совместном расследовании нидерландских СМИ NOS и Nieuwsuur, а также немецких Die Zeit и ARD.

В начале июня MIVD узнала о планирующейся операции от источника в Украине, утверждают журналисты. Разведка Нидерландов получила план, согласно которому руководить операций должен командующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный. Саму же диверсию должна была осуществить в середине июня небольшая группа водолазов на парусной лодке. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был знать об этом плане, говорится в расследовании.

После получения информации нидерландская разведка связалась с Центральным разведывательным управлением США, которое, в свою очередь, предостерегло Украину от реализации этого плана. В результате никакого взрыва в середине июня не произошло, но в сентябре кто-то провел на "Северных потоках" диверсию по тому же сценарию, что получила нидерландская разведка в июне.

В MIVD не стали комментировать информацию. Также от комментариев журналистам отказались ЦРУ и Офис президента Украины.

О том, что ЦРУ предостерегало власти Украины от атак на газопроводы "Северного потока" в июне 2022 года после получения информации от Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, сообщило вчера и американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

При этом, как пишет газета, у сотрудников ЦРУ возникли вопросы относительно того, обладает ли Украина потенциалом для осуществления такой атаки, для которой требовалось разместить подрывные заряды на большой глубине в Балтийском море.

Неделю назад The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть в ходе масштабной утечки документы Пентагона писала, что администрация президента США за три месяца до диверсии на "Северных потоках" получила информацию о том, что украинские военные под непосредственным руководством главнокомандующего ВСУ планировали атаку на газопровод. В публикации говорилось, что в США узнали об этом благодаря одной из европейских разведывательных служб.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приказы подобного уровня отдаются им лично, а "Украина ничего подобного не делала".

В ГУР Минобороны Украины отвергли причастность ко взрывам.