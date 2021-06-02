ФРГ закрыла воздушное пространство для самолётов российских компаний

Власти ФРГ заявили о приостановке в страну рейсов, выполняемых авиакомпаниями России.

Об этом вечером в среду сообщили западные агентства. Закрытие воздушного пространства для российских перевозчиков в Берлине объяснили тем, что Москва не смогла вовремя продлить разрешения на полёты в Россию на июнь компании Lufthansa. Ожидалось, что такое разрешение будет получено не позднее 2-го числа. В общей сложности запрет коснется рейсов компаний "Аэрофлот" и S7.

В министерстве транспорта Германии подчеркнули, что ведомство и германское посольство в Москве находятся сейчас в тесном контакте с руководством российской авиаотрасли.

Одновременно в Берлине отмечают, что Россия в марте прошлого года в одностороннем порядке приостановила двусторонние соглашения по авиаперевозкам из-за пандемии коронавируса. С тех пор разрешения на рейсы стороны взаимно выдают на ежемесячной основе.

Ранее в среду представитель Lufthansa Group сообщил "Немецкой волне", что запланированные на 2 июня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы из Франкфурта в Петербург и обратно отменены из-за отсутствия согласования с властями России. Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.

По версии источника агентства "Интерфакс", отмена вылетов могла быть связана с "несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком". Однако сотрудник Lufthansa Group назвал подобную привязку "спекуляцией". "Мы не будем давать комментариев на этот счет", - подчеркнул он.

Вечером 2-го июня "Интерфакс" и другие агентства со ссылкой на пресс-службу Lufthansa передали, что компания получила разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Беларуси. "Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что (в среду вечером) получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию", - говорится в сообщении перевозчика.

Ряд мировых авиакомпаний начали облетать Беларусь после иницидента с разворотом в небе над Беларусью самолёта компании Ryanair, который следовал из Греции в Литву. После вынужденной посадки в Минске был задержан объявленный властями Беларуси в розыск оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.