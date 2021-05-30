Для полётов в Крым "Белавиа" не хватает "политического решения"

Национальный авиаперевозчик Беларуси "Белавиа", вынужденный отменить рейсы в большинство стран Европы из-за запрета государств ЕС принимать рейсы белорусских авиакомпаний, в настоящее время не планирует летать в аннексированный Россией Крым.

Об этом сказал генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец в эфире ютьюб-канала "Соловьев Live". По его словам, одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — "политическое признание Крыма как части России". "Будет политическое решение — будем смотреть", — приводит его слова РБК. По словам директора "Белавиа", необходимо также быть уверенным в рентабельности рейсов - до аннексии Крыма белорусский авиаперевозчик летал туда нерегулярно, только в те периоды, когда это было коммерчески выгодно.

Из слов гендиректора "Белавиа" следует, что на данный момент власти Беларуси по-прежнему воздерживаются от признании российской аннексии Крыма де-юре, несмотря на резкое ухудшение отношений официального Минска с Украиной. После подавления массовых протестов в Беларуси летом и осенью прошлого года Киев отказался признавать легитимность Александра Лукашенко и ввёл ряд санкций, а после инцидента с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича присоединился к запрету на рейсы белорусских авиакомпаний.

В пятницу и субботу в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина с Лукашенко. По их итогам, как сообщили обе стороны, была достигнута договорённость о скором перечислении Беларуси второго транша российского кредита на 500 млн долларов, а также о расширении числа рейсов "Белавиа" в города России. Вопрос о том, будет ли белорусская авиакомпания летать и в Крым, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков переадресовал "Белавиа".

Ранее вице-премьер Беларуси Николай Снопков говорил, что компания увеличит число рейсов по направлениям "Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай" и другие, как он выразился, "прекрасные уголки России".

О каких-либо иных договорённостях между Путиным и Лукашенко не сообщается. По словам Пескова, Путин также поднял вопрос о задержанной вместе с Протасевичем российской гражданке Софье Сапеге, однако не говорится о том, что он требовал её освобождения.

Пресс-служба Кремля распространила фото и видео встречи Путина и Лукашенко. В субботу они совершили морскую прогулку на катере, где и поужинали. Лукашенко сопровождал его 16-летний сын Николай.

Встреча произошла на фоне очередного резкого обострения отношений официального Минска и Запада. США и ЕС объявили о предстоящем ужесточении санкций против режима Лукашенко в связи с инцидентом с посадкой лайнера Ryanair, который на Западе приравнивают к воздушному пиратству. ЕС и США, как и белорусская оппозиция, считают, что самолёт посадили под ложным предлогом, чтобы арестовать Протасевича. Кремль не комментирует инцидент по существу, говоря лишь, что "поспешные выводы" стран Запада "основаны на эмоциях".