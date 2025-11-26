ФСБ: археолог Верьянов хотел взорвать самолёт "высокопоставленного лица"

ФСБ утверждает, что осуждённый на 24 года колонии по обвинениям в госизмене и терроризме российский учёный-геофизик и археолог Андрей Верьянов готовил подрыв "воздушного судна высокопоставленного лица". Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе ФСБ.

Приговор Верьянову по статьям о госизмене и участии в террористической организации был вынесен ещё в мае. 26 ноября ФСБ сообщила, что он вступил в силу.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, и его подробности не были известны. Утверждалось, что он "установил контакт с представителями украинских спецслужб" и признанным в России террористической организацией легионом "Свобода России". В новом сообщении ФСБ утверждается, что учёный "по указанию куратора" собирал сведения о расположении систем ПВО в Московской области и запускал самодельный беспилотник для проверки уязвимости их работы, а также что он "получил задание на совершение подрыва воздушного судна высокопоставленного лица Российской Федерации". Кого именно, спецслужба не уточняет.

Андрей Верьянов много лет жил в Перу. В Латинской Америке он занимался исследованием цитадели инков Саксайуаман в городе Куско. В 2019 году он приехал в Россию для ухода за близким родственником и не смог выехать до начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Правозащитный проект "Первый отдел" цитировал письмо осуждённого из СИЗО с такими словами: "С того момента, как нахожусь в РФ, не мог принять тот кошмар, в который погрузилась страна. Как мог выходил на протесты, митинги. Когда он начал войну, пытался сопротивляться, искал единомышленников". Арестован он был в конце 2023 года. Комментариев Верьянова или его адвокатов относительно утверждений ФСБ пока не было.



