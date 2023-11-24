ФСБ не нашла оснований расследовать убийства россиян боевиками ХАМАС

ФСБ России не нашла оснований для реагирования на убийства и похищения радикальной группировкой ХАМАС российских граждан в Израиле. Такой ответ на свой запрос получил муниципальный депутат из Петербурга Сергей Самусев, сообщает издание "Можем объяснить".

Самусев в конце октября обратился к директору ФСБ Александру Бортникову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В официальном обращении он требовал расследовать действия группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, по отношению к гражданам России, и квалифицировать их как теракт. Он отметил, что положительное решение позволит также Генпрокуратуре начать процедуру признания ХАМАС в России террористической организацией.

В ответе ФСБ Самусеву от 9 ноября было указано, что "оснований для принятия органами федеральной службой безопасности мер реагирования в настоящее время не имеется".

В ходе нападения ХАМАС на юге Израиля 7 октября были убиты 19 российских граждан. Не менее восьми оказались в заложниках, точное число МИД не называет. Известно, что в числе заложников целая семья, один из членов которой был убит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя события 7 октября в Израиле, заявил, что Россия "осуждает проявления терроризма". При этом ХАМАС в России не признана террористической организацией.