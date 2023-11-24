ХАМАС освободил 13 израильских заложников и 12 таиландцев

Радикальная палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, начала передавать израильским военным заложников, увезённых в сектор Газа после нападения на юг Израиля 7 октября.

Первыми были освобождены 12 граждан Таиланда, приехавших в Израиль на сезонные работы. Премьер-министр Таиланда подтвердил факт их освобождения. Вслед за ними сотрудникам Красного Креста в секторе Газа были переданы 13 израильтян - женщин и детей. Красный Крест передаст их израильским военнослужащим.

Заложников выпускают через КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Их встречают военные Армии обороны Израиля, а также врачи и психологи. Оттуда освобождённых доставят вертолётами на военную авиабазу Хацерим на юге Израиля и после вывезут в больницы. Там они встретятся с семьями и пробудут под медицинским наблюдением как минимум двое суток, сообщает Haaretz. СМИ показывают столы с едой и водой, детскими игрушками, а также шумоподавляющими наушниками для полёта.

В обмен на 13 своих заложников Израиль сегодня передаст представителям ХАМАС 39 палестинцев, отбывавших наказание в израильских тюрьмах. Они были освобождены сегодня из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан и привезены на автобусе Красного Креста к границе с Газой.

Временная пауза в военных действиях началась в пятницу и продлится до вечера следующего вторника. ХАМАС обязался за четыре дня освободить 50 заложников, захваченных на юге Израиля в ходе нападения 7 октября. Таким образом, число заложников, остающихся в Газе, сократится до 190. Израиль, со своей стороны, передаст ХАМАС 150 палестинцев, отбывающих тюремное наказание – тоже женщин и несовершеннолетних.

Договорённость о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС была достигнута при посредничестве Катара, Египта и США. В течение четырёхдневной паузы в сектор Газа будет доставляться гуманитарная помощь. Ежедневно планируется отправлять 130 тысяч литров дизельного топлива и 200 грузовиков с гуманитарными грузами.