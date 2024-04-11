ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в московской синагоге

Федеральная служба безопасности России отчиталась о предотваращении теракта в синагоге Москвы. Ведомство утверждает, что его планировал совершить некий "уроженец одной из стран Средней Азии". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей спецслужбы.
ФСБ утверждает, что подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был убит сотрудниками ведомства. Когда это произошло и имя убитого, не называются. Спецслужба сообщила о том, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены взрывчатые вещества и взрывное устройство.
"Отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации", - такую информацию сообщила ФСБ о подозреваемом.
В начале марта ФСБ отчиталась об убийстве в Калужской области двух граждан Казахстана, заподозренных в подготовке атаки на синагогу в Москве. Подозреваемые были названы участниками афганского крыла международной организации "Исламское государство", признанной террористической в ряде стран мира.
The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщала, что американские спецслужбы передавали ФСБ информацию о возможной атаке на синагогу в Москве.
- Вечером 22 марта в Москве произошло нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл". В здании находились больше 6000 человек. Группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям из автоматического оружия. Здание было подожжено. По последним данным, погибли 144 человека, более 500 пострадали. Следственный комитет ранее сообщал о задержании 12 подозреваемых. Известно об аресте десяти из них — в основном граждан Таджикистана.
- О своей причастности к теракту заявила террористическая группировка "Исламское государство". В том, что именно она организовала теракт, уверены США и другие страны Запада. Российская сторона утверждает, что за исполнителями теракта может стоять Украина. Киев все обвинения категорически отвергает.
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