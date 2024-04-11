ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в московской синагоге

Федеральная служба безопасности России отчиталась о предотваращении теракта в синагоге Москвы. Ведомство утверждает, что его планировал совершить некий "уроженец одной из стран Средней Азии". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей спецслужбы.

ФСБ утверждает, что подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был убит сотрудниками ведомства. Когда это произошло и имя убитого, не называются. Спецслужба сообщила о том, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены взрывчатые вещества и взрывное устройство.

"Отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации", - такую информацию сообщила ФСБ о подозреваемом.

В начале марта ФСБ отчиталась об убийстве в Калужской области двух граждан Казахстана, заподозренных в подготовке атаки на синагогу в Москве. Подозреваемые были названы участниками афганского крыла международной организации "Исламское государство", признанной террористической в ряде стран мира.

The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщала, что американские спецслужбы передавали ФСБ информацию о возможной атаке на синагогу в Москве.