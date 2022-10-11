При взрыве на Крымском мосту пропал судья Арбитражного суда Москвы

При взрыве на Крымском мосту 8 октября, предположительно, погиб судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Его автомобиль оказался рядом с центром взрыва, он ещё не опознан. Об этом сообщают без ссылки на источники издание Mash и газета "Коммерсантъ".

По данным Mash, судью намерены опознать по ДНК, взяв образцы у погибших. О гибели Маслова сообщает так же государственное агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Судья был назначен на должность указом президента Владимира Путина в 2014 году. Он входил в состав судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Как пишет Mash, ему принадлежал внедорожник Cadillac Escalade, в котором в момент взрыва на мосту находились пять человек. Все они погибли. Вместе с владельцем в машине была пара из Санкт-Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Софронова и живший в Москве фитнес-тренер из Евпатории Глеб Оргеткин.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, гружёный топливом. Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью, однако случившееся официально не комментировал.

Исходя из предварительных данных, в результате взрыва погибли пять человек — четверо пассажиров "Кадиллака" и водитель грузовика.