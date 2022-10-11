Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гылыб Донев заявил, что власти страны полностью исключают возможность того, что в ней побывал грузовик, предположительно взорвавшийся на Крымском мосту. Ранее об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как передаёт Болгарская служба Радио Свобода, власти провели специальную проверку слов Бастрыкина. После этого правительство заявило, что не позволит "использовать имя страны в какой-либо связи с террористической деятельностью".

Одновременно провести проверку сообщения Бастрыкина прокуратура Софии поручила министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности. На основании проверки прокуроры планируют проверить, достаточно ли у них данных для начала досудебного расследования случившегося.

О том, что грузовик с Крымского моста был на территории Болгарии Бастрыкин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 9 октября. По его словам, кроме Болгарии грузовик побывал в Грузии и Армении.

Газета "Комсомольская правда", без указания источников, сообщила 9 октября, что речь идёт не об одном грузовике, а о грузе плёнки, который побывал как минимум в двух машинах. Контейнер с грузом весом 22 тонны, как утверждается, прибыл в Поти в Грузии из Болгарии.

Из сообщения болгарского правительства следует, что проверялась и эта информация. София заявила, что товар с аналогичными характеристиками был ввезён на территорию страны Болгарии в режиме транзита из другой страны ЕС и выехал в том же контейнере через порт Бургаса. О какой стране идёт речь — в тексте не уточняется.