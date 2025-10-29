ФСБ потребовала от российских банков хранить для силовых структур переписку с клиентами и данные из банковских приложений.

Как пишет РБК, до 2027 года кредитные организации должны установить у себя системы оперативно-розыскных мероприятий — программно-аппаратные комплексы, позволяющие правоохранительным органам удалённо получать данные о клиентах.

Устанавливать такие комплексы по закону должны организаторы распространения информации. ФСБ посчитала, что банки обладают этим статусом, поскольку на их сайтах и в мобильных приложениях пользователи могут обмениваться сообщениями, говорится в публикации.

В реестр организаторов распространения информации с 2019 года входит сервис "Сбербанк Онлайн". Производители СОРМ сказали журналистам РБК, что видят "повышенный интерес" на внедрение своих продуктов. В крупных банках требование ФСБ не комментируют.