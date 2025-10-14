"Мир" на продажу. Зачем приватизировать платежную систему

Банк России рассматривает два варианта приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Финнополис 2025".

По ее словам, рассматриваются два варианта готовящейся приватизации. Первый – продать миноритарный пакет всей НСПК. В этом случае у Центробанка останется 50% плюс одна акция. Второй – полностью приватизировать отдельные сервисы – систему быстрых платежей или платежную систему "Мир", или и то, и другое. В последнем случае продаваемые сервисы будут выделены в отдельные компании, которые впоследствии и будут проданы.

И дело вовсе не в том, что у российского эмиссионного центра неожиданно возникла острая нужда в деньгах. Все-таки Центробанк не Минфин. Если верить Набиуллиной, главная задача приватизации – услышать мнение участников рынка о том, как развивать те или иные сервисы. Хотя в том же выступлении глава Банка России отметила, что диалог с рынком ведется в рамках Совета участников и пользователей, который создан при национальной платежной системе.

На самом деле разговоры о возможной приватизации НСПК или ее элементов – реакция на зреющее в банковском сообществе недовольство монопольным положением Банка России на рынке платежей, которое позволяет диктовать тарифную политику и затрудняет разработку новых сервисов, которой активно занимаются банки (особенно Сбер). За день до выступления Набиуллиной главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский выступил с инициативой создания новой частной платежной системы, которая стала бы альтернативой системе "Мир". Глава Центробанка восприняла это предложение без особого энтузиазма. Ее комментарий свелся к тому, что если банки вместо того, чтобы заниматься кредитованием, хотят тратить деньги на альтернативы, то никто им этого запретить, конечно, не может.

Предложенная Набиуллиной приватизация проблему никак не решает. В случае с продажей миноритарного пакета монопольное положение никуда не денется. Все ключевые решения будут принимать те же люди, а миноритарным акционерам, по сути, будет предложено поучаствовать в разделе монопольной прибыли.

В случае продажи отдельных сервисов может получиться еще хуже. Если систему "Мир" или систему быстрых платежей выкупит Сбер, у которого большинство созданных Банком России сервисов существовали задолго до того, как этим озаботился регулятор, то одна монополия просто сменится другой. В случае, если регулятор будет продавать сервисы не на конкурентных торгах, а введя, как в советском гастрономе, жесткие количественные ограничения (из серии "не больше 3% в одни руки"), никто не мешает заинтересованному крупному банку скупить потом у более мелких участников их доли. Если же еще и запретить потом продавать купленные доли, то тогда становится совсем непонятно, зачем банкам во всей этой нерыночной кутерьме принимать участие.

Проще действительно скинуться и создать новую, более удобную, надежную и дешевую систему, чем уже устаревший "Мир". Что же до замечания Набиуллиной, которое недвусмысленно намекает на то, что банкам лучше бы заняться кредитованием, то при нынешнем уровне ставок и тех административных ограничениях, которые ввел Банк России на выдачу кредитов частным заемщикам, делать это более чем затруднительно.

Чем бы ни закончилась начавшаяся в России дискуссия вокруг Национальной платежной системы – частичной приватизацией, созданием частной альтернативы или тем и другим одновременно, – ни одно из предлагаемых решений не снимает конфликта интересов, который существует у Банка России. Заключается он в том, что мегарегулятор является одновременно и игроком на рынке, и структурой, которая устанавливает правила игры. Но в России многое так устроено, и не только в финансовой сфере.