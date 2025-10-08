Заложники Путина

Согласование 19-го пакета санкций Евросоюза против РФ столкнулось с новым препятствием: кроме Венгрии и Словакии, документ блокирует также Австрия. Вена добивается ослабления части ограничений, чтобы австрийский Raiffeisen Bank мог разморозить около 2 миллиардов евро, застрявших в России.

Речь идет о деньгах, которые принадлежат трем российским компаниям и бизнесменам Олегу Дерипаске и Дмитрию Белоглазову, которые находятся в санкционном списке ЕС.

Владимир Путин подписал указ об ускоренном порядке приватизации государственного имущества в целях обеспечения обороноспособности. Это стало ответом (и в указе про это говорится) на планы европейцев использовать замороженные активы Российской федерации для помощи Украине.

Среди европейских политиков не утихают и споры об изъятии замороженных средств Центробанка РФ для помощи Украине. Они хранятся на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что речь сейчас не идёт о конфискации активов, и Кремль сможет претендовать на деньги, когда выплатит репарации Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после этого поспешил предупредить о возможных рисках, если средства всё-таки пойдут на поддержку Киева.

Страны ЕС, которые поддерживают предоставление Украине "репарационного кредита" с использованием замороженных российских активов, недовольны позицией Бельгии, утверждает Financial Times.

О "заложниках" Путина, о тех иностранных компаниях, которые могут попасть в руки Кремля, а также о спорах вокруг замороженных денег говорим в программе "Лицом к событию" с экономистом Игорем Липсицем.