ФСБ сообщила о задержании ещё одного участника покушения на генерала ГРУ

ФСБ России сообщила о задержании третьего соучастника покушения на генерал-лейтенанта, заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева. Спецслужба утверждает, что задержанный уже дал признательные показания, упомянув и о других высокопоставленных военных, за которыми велась слежка.

Третий задержанный - гражданин России Павел Васин, заявили во вторник в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, он сын другого обвиняемого по делу - Виктора Васина.

Павел Васин, как утверждается, обеспечил ранее задержанных Любомира Корбу, которого российское следствие называет агентом Службы безопасности Украины, и Виктора Васина транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрёл видеорегистратор и трекер для слежки за российскими военными, а также помогал собирать о них сведения в интернете.

Другие высокопоставленные военные, в слежке за которыми в интересах Украины, согласно информации ФСБ, признался Павел Васин, это двое сотрудников Министерства обороны России. В дальнейшем в их отношении, как отметили в российской спецслужбе, готовились "диверсионно-террористические акты".

Попытка покушения на Алексеева произошла утром 6 февраля в Москве. В замначальника ГРУ несколько раз выстрелили в доме на Волоколамском шоссе. Алексеев был госпитализирован. Сообщалось, что он пришёл в сознание.

Непосредственным исполнителем покушения ФСБ назвала россиянина Любомира Корбу, завербованного Украиной. Виктор Васин был назван его пособником, при этом его роль не раскрывалась. Также было названо имя третьей пособницы - Зинаиды Серебрицкой, которая, как утверждается, выехала в Украину и была объявлена в розыск.