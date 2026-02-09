Четыре выстрела

Генерал Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения на его жизнь, а ФСБ сообщила о задержании основного подозреваемого — Любомира Корбы, 65-летнего гражданина России. Его экстрадировали из Дубая. По делу также проходят еще двое граждан РФ — 66-Виктор Васин и 54-летняя Зинаида Серебрицкая. В ФСБ заявили, что Васин задержан в Москве, а Серебрицкая «выехала в Украину». ФСБ утверждает, что Корба и Васин признали вину. По версии спецслужбы, Корба был исполнителем, якобы его завербовали в Тернополе в 2025 году через сына, гражданина Польши, Васин же выступал в роли пособника. Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в доме, где жил Алексеев, и передала ключ от подъезда Корбе.

Расследователь Христо Грозев пишет, что Виктор Васин работал на подконтрольную ФСБ фирму «Атлас», которая занимается разработкой средств для слежки. Кроме того Виктор Васин фигурировал в списках сторонников Навального, которые утекали в сеть.

Основной версией ФСБ остаётся украинский след. Глава МИД Украины Андрей Сибига отверг эти обвинения и сообщил, что Киев не причастен к покушению на Алексеева. В этом также сомневаются и западные чиновники, сообщила The Washington Post.

В версиях покушения будем разбираться с журналистом-расследователем Денисом Коротковым и военным экспертом Юрием Фёдоровым.