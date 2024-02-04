ФСБ возбудила против Ильи Пономарёва дела о госизмене и терроризме

Федеральная служба безопасности России возбудила несколько уголовных дел против оппозиционного политика Ильи Пономарёва. Как сообщает государственное РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Пономарёва обвиняют в государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к террору. Все эти дела объединены в единое производство, уточнил источник.

Ранее в отношении Пономарёва уже было открыто уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации. В 2022 году МВД объявило его в розыск и заочно арестовало по статье о так называемых фейках о российской армии.

Сам Пономарёв прокомментировал новость у себя в фейсбуке: "Я, кстати, тоже все формы борьбы с путинизмом объединил в одном производстве. И что-то мне подсказывает, что мой КПД повыше будет".

Илья Пономарёв — бывший депутат Госдумы. В 2014 году он выступил против аннексии Крыма, после чего покинул Россию. Получил гражданство Украины, живёт в Киеве. Пономарёв занимает резко антикремлёвскую позицию, ведёт активную оппозиционную деятельность. Организовал в Польше "Съезд народных депутатов России", объединивший бывших депутатов раз ных уровней, не согласных с нынешней политикой Кремля.

Также, по его собственным словам, он представляет в публичном поле легион "Свобода России", в котором российские граждане воюют в Украине на стороне ВСУ, и организацию под названием "Национальная республиканская армия". Подтверждений этому нет.

Минюстом России Пономарёв внесён в реестр так называемых иностранных агентов, а Росфинмониторингом — в список экстремистов и террористов.

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