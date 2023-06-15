"Под раздачу попадают неугодные". Обыски по делу Ильи Пономарева

13 июня в российских городах прошла очередная волна обысков по уголовному делу против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, которого обвиняют в распространении "фейков" об армии. Среди обыскиваемых были трое бывших членов российского парламента. Ранее обыски уже проходили у журналистов, администраторов телеграм-каналов, активистов и политиков. Как именно, по мнению следствия, все эти люди связаны с Пономаревым, неизвестно.

Илья Пономарев, который последние годы проживает в Украине, в конце августа прошлого года суд в России заочно арестовал его по уголовному делу о "фейках". Он также участвовал в организации Съезда народных депутатов, который позиционирует себя как "российский парламент переходного периода после падения режима Путина" (генпрокуратура России признала деятельность этой организации нежелательной), и называет себя политическим представителем легиона "Свобода России" – добровольческого формирования, участвующего в войне с Россией на стороне ВСУ.

С сентября прошлого года в разных регионах России прошли несколько волн обысков у людей, которых следствие подозревает в сотрудничестве с бывшим депутатом Госдумы. При этом, как заявлял сам Пономарев, с некоторыми из этих людей он никогда не был знаком.

Во вторник обыски прошли у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова, бывшего народного депутата Верховного Совета России Бориса Коновалова и бывшего московского муниципального депутата от "Яблока" Никиты Ильина. Также обыск проводился у известного регионального оппозиционного политика, бывшего депутата Калининградской областной думы Соломона Гинзбурга.

"Искали доказательства моей связи с Ильей Пономаревым"

К Соломону Гинзбургу сотрудники правоохранительных органов пришли в 6 часов утра, обыск продолжался больше 13 часов. Гинзбург связывает произошедшее со своей политической деятельностью.

"Я морально был готов к этому. Я критикую местную власть, на мой взгляд, за дело. Я нахожусь в состоянии судебного процесса с местной властью в связи с украденными выборами. Достаточно успешно развивается мой иск к главному политтехнологу губернатора Алексею Высоцкому. Он в своем телеграм-канале доказывал, что я написал о том, что приветствую ввод войск НАТО на территорию Калининградской области, то есть оккупацию Калининградской области. Я оценил свой ущерб в 1 рубль и требую опровержения. Суд уже продолжается несколько месяцев, трусливо поджав хвост, они доказывают, что ничего подобного: мало ли Гинзбургов Соломонов Израильевичей в России, и этот канал вообще не принадлежит Высоцкому, хотя есть документальные доказательства, что это так.

Я думаю, что все эти события обусловлены и объяснимы жалобами, которые идут на меня – не знаю куда – в администрацию президента, на Лубянку, в Следственный комитет России. Обидно, что это все проходило на глазах у маленького внука, который в это время у нас гостил", – говорит Гинзбург.

По словам политика, он виделся с Ильей Пономаревым только один раз в 2014 году на мероприятии, где Гинзбург выступал. Пономарев тогда был депутатом Госдумы, а Гинзбург был депутатом Калининградской областной думы.

"Искали доказательства моей связи с Ильей Пономаревым, что я являюсь его рупором. Я мельком видел постановление об обыске – надо было найти доказательства, что я чуть ли неодин из организаторов вооруженного подполья. Я дал все показания, подтверждающие, что это полный бред, рассчитанный на пациентов Кащенко, а не на здравых людей.

От адвоката я отказался, потому что я уверен в своих силах и понимаю, что мне инкриминировать весь этот бред просто невозможно. Фактов нет, и оснований для этих фактов нет. Думаю, что это акция устрашения", – сказал Гинзбург.

В результате обыска у политика изъяли всю технику и награды, в том числе рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса, который Гинзбург получил в 2002 году.

"Слава богу, я накануне всех этих судебных процессов, понимая, чем это все чревато, сдал свое лицензионное огнестрельное оружие в Росгвардию. У меня и справку о сдаче этого оружия изъяли.

Были сорваны мои экзамены, которые я принимал в Университете у студентов. Студенты слали мне слова поддержки. Студентов у меня много, ребята они достойные, будущие юристы и экономисты", – сказал Гинзбург.

По мнению Гинзбурга, список людей, у которых будут проводить обыски, формируется на основании жалоб, которые поступают на политиков и активистов из разных регионов.

"Я знаю, как функционирует власть, и я думаю, что из регионов на политиков, общественных деятелей идут жалобы, которые попадают в Главное управление внутренней политики, и оттуда они распределяются – частично, может быть, в ФСБ, на Лубянку, частично в Следственный комитет. И те, кто неугоден местным князькам и царькам, попадают под раздачу. Как я, например, который достаточно последовательно, на мой взгляд, критикует внутреннюю политику, которую проводит господин Алиханов (губернатор Калининградской области, – прим. РС) и его окружение. Вот так формируется этот список. Потому что это бред – притянуть меня за уши к Илье Пономареву. Мы не настолько близко знакомы, чтобы считать нас, скажем так, соратниками, которые делают единое дело", – заявил Гинзбург.

"Квартира была полностью разгромлена"

В квартиру к бывшему московскому муниципальному депутату Никите Ильину с обысками также пришли рано утром. Причем, как отмечает девушка политика Алиса Филюкова, понятые не были их соседями.

"Сначала они пытались Никиту уговорить разблокировать доступ к гаджетам, уговаривали мягко и вели себя довольно-таки вежливо. Никита сообщил, что он не будет ничего делать без адвоката: сначала пусть адвокат приедет, а потом мы будем общаться и делать все, что хотите. После этого настроение сотрудников изменилось, они стали вести себя очень грубо, демонстративно грубо. Нас развели по разным комнатам. Я не знаю, что там происходило, но после этого на Никиту надели наручники", – рассказала Филюкова.

Полицейские увезли Алису Филюкову в отдел полиции для выяснения личности, так как ей не удалось найти в квартире свой паспорт. Только в ОВД она узнала, с чем связан обыск: "Мне сказали, что это как-то связано с делом Ильи Пономарева, что максимально странно и непонятно для меня, потому что у Никиты нет никаких контактов с Пономаревым и, в принципе, быть не может", – сказала Филюкова.

Ее отпустили из отдела домой только когда Ильина уже увезли. "Когда я пришла домой, квартира была полностью разгромлена, сломана мебель, раскиданы вещи. Забрали всю технику, которая у нас была", – рассказала Филюкова.

Никиту Ильина увезли в ОВД по Войковскому району, где на него составили протокол о неповиновении требованиям сотруднику полиции. Адвоката к депутату не пустили, объяснив это введенным планом "Крепость" – это режим, который полицейские должны вводить при реальной угрозе или в учебных целях в ОВД. Полицейские регулярно вводят этот план, в результате адвокаты не могут попасть к своим подзащитным.

"Нам говорили, что его вообще нет в отделении полиции, то есть прямо врали о том, что его там нет. Адвокатов не допускали, просто бросали трубки, отказывались комментировать, нарушали права Никиты на защиту.

Никита плохо себя чувствовал, поэтому я вызвала ему "скорую", и только благодаря "скорой" нам удалось убедиться в том, что Никита действительно находится в ОВД "Войковский". Я пыталась передать необходимые ему лекарства, но мне отказали в этом", – сказала Филюкова.

Ночь депутат провел в отделе полиции, а на следующий день его доставили в Головинский районный суд Москвы. Однако суд не стал рассматривать дело Ильина и вернул протокол полиции для доработки. Максимально возможный срок задержания по этой статье 48 часов, он истек в четверг, 15 июня, в 14:40.

На выходе из суда Ильин рассказал, что во время обыска к нему применяли силу.

Сам Илья Пономарев заявил, что не знаком с Ильиным. "Все как всегда - награждение непричастных, наказание невиновных ((( Лучи поддержки Ильину, хотя мы и не знакомы, но все, что я о нем слышал - сугубо позитивное! Похоже, в Москве оценили факт принятия Съездом Народных Депутатов новой Конституции…", – написал Пономарев в твиттере.

Как пишет SOTA, после обыска Ильина не допрашивали в Следственном комитете, и у него нет процессуального статуса в деле против Пономарева: он ни свидетель, ни подозреваемый.

Правозащитный проект "Сетевые свободы" отметил, что во вторник Следственный комитет реализовал пять из 16 постановлений об обысках, которые 9 июня согласовал Савеловский районный суд Москвы.