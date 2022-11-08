ФСБ задержала 9 украинцев – те якобы хотели убить российских чиновников

В аннексированной Херсонской области задержали граждан Украины. Их подозревают в подготовке покушений на сотрудников российской администрации Херсонской области. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Об этом отчиталась ФСБ.
По сообщению ФСБ, у задержанных изъяли более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, самодельные взрывные устройства, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также "специальные средства разведки".
Также ФСБ заявила, что "обезвредила заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение" на российских чиновников.
По утверждению ФСБ, у группы задержанных есть трое кураторов, которые являются сотрудниками службы безопасности Украины и скрываются за пределами России.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Данная статья предполагает совершение терактов "вне пределов России" и предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
Украина пока не прокомментировала задержание.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После оккупации части украинских территорий Москва стала назначать туда чиновников. С начала весны на них совершили ряд покушений – некоторые, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию.
- В октябре ФСБ отчиталась о задержании двух украинцев, якобы готовивших теракты на территории России. Один из них, по утверждению ФСБ, привёз из Киева в Подмосковье два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла".
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