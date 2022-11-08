ФСБ задержала 9 украинцев – те якобы хотели убить российских чиновников

В аннексированной Херсонской области задержали граждан Украины. Их подозревают в подготовке покушений на сотрудников российской администрации Херсонской области. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Об этом отчиталась ФСБ.

По сообщению ФСБ, у задержанных изъяли более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, самодельные взрывные устройства, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также "специальные средства разведки".

Также ФСБ заявила, что "обезвредила заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение" на российских чиновников.

По утверждению ФСБ, у группы задержанных есть трое кураторов, которые являются сотрудниками службы безопасности Украины и скрываются за пределами России.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Данная статья предполагает совершение терактов "вне пределов России" и предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Украина пока не прокомментировала задержание.