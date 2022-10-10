В Петербурге арестован медик, планировавший поджечь военкомат

В Санкт-Петербурге суд отправил на два месяца в СИЗО Максима Асрияна, которого подозревают в планировании поджога военкомата. Его задержали 7 октября в аэропорту Пулково, когда он пытался вылететь в Сочи. Асрияну вменяется покушение на теракт.
Как сообщает местная пресса, в ночь на 1 октября Максим Асриян пришёл к зданию Военкомата Фрунзенского района Петербурга, имея с собой две бутылки с зажигательной смесью, но не стал ничего делать и ушёл. Сам Асриян частично признал свою вину: он заявил, что у него были мысли поджечь военкомат, но он отказался от них.
В обвинении также говорится, что в телефоне Асрияна нашли "инструкцию по совершению теракта".
26-летний Максим Асриян работает медбратом. В июне он рассказывал газете "Петербургский дневник", что готов поехать в Донбасс и оказывать помощь раненым, неважно, "с какой стороны" будут пациенты.
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