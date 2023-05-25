ФСБ заявила о предотвращении диверсии на двух атомных электростанциях

Федеральная служба безопасности заявила о задержании двоих граждан Украины и двоих россиян, которые, как утверждается, планировали диверсии на двух атомных электростанциях — в Ленинградской и Тверской области.

По утверждению российской спецслужбы, обвиняемые подорвали одну опору линии электропередач, ведущей к Ленинградской атомной электростанции, и заминировали ещё четыре, и заминировали семь опор ЛЭП Калининской АЭС. Всего собирались подорвать 30 опор, — заявляет ведомство.

По версии следствия, исполнители диверсии Александр Майструк и Эдуард Усатенко с украинским гражданством проникли в Россию через границу с Беларусью в Псковской области. Туда они, как утверждается, прибыли из Украины транзитом через Польшу.

Задержанные россияне, как утверждается, обеспечили украинцев средствами связи и транспортом с поддельными номерами. Утверждается, что обвиняемые признали вину. Завербовал диверсантов сотрудник украинской разведки, говорится в заявлении ФСБ. Киев такие утверждения традиционно не комментирует.

В ночь на 1 мая в Гатчинском районе Ленинградской области произошёл подрыв одной из опор ЛЭП Ленинградской АЭС. В течение нескольких дней сапёры находили на линии взрывные устройства. Были возбуждены уголовные дела о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств, напоминает Север.Реалии.

В августе спецслужба заявляла о подрыве высоковольных линий, ведущих от Курской атомной электростанции. Спецслужба тогда обвинила во взрывах "украинских диверсантов".