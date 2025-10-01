ФСБ заявила о предотвращении терактов и массовых убийств в ряде регионов

ФСБ, МВД и Следственный комитет провели "предупредительно-профилактические мероприятия в 75 регионах, чтобы не допустить распространения "идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи".

По данным спецслужбы, задержаны пять граждан России, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Красноярске и Орле, а также в занятых российской армией Донецке и Мариуполе.

Кроме того, трое несовершеннолетних из Челябинской области, по версии ФСБ, готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

ФСБ также сообщила о пресечении деятельности 59 администраторов телеграм-каналов и чатов, распространявших "неонацистскую и террористическую идеологию". В их телефонах, утверждает ведомство, нашли инструкции по изготовлению взрывчатки, материалы о диверсионной деятельности и переписку с "зарубежными кураторами".

В отношении девяти человек возбуждены дела о приготовлении к теракту, участии в террористической организации, незаконном хранении взрывчатки и публичных призывах к экстремизму.

Следственный комитет, в свою очередь, сообщил о задержании несовершеннолетних в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Башкортостане. Среди них — 14-летняя жительница республики, которую обвиняют в распространении материалов о массовых убийствах в Благовещенске и "пропаганде деятельности террористической организации".

В Оренбургской области задержан 15-летний подросток, который, по версии следователей, предлагал за деньги поджигать имущество, наносить граффити неонацистского толка и портить автомобильные шины.

Как отмечает "Медиазона", из опубликованного ФСБ видео следует, что часть задержанных считают причастными к движениям "Колумбайн" и "Маньяки Культ Убийств", признанным в России террористическими организациями.