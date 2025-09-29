ФСБ заявила об аресте жительницы Севастополя по делу о госизмене

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ арестовали по подозрению в госизмене 43-летнюю жительницу Севастополя, работавшую шеф-поваром в одном из заведений общепита.

По информации спецслужбы, в сентябре 2023 года жительница полуострова через мессенджер WhatsApp установила контакт с Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР) и начала передавать информацию о российских военных объектах.

Следствие утверждает, что задержанная собирала и отправляла украинской стороне фотографии кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые могли использоваться для планирования ударов по базе. Кроме того, ФСБ заявила, что она якобы "вынашивала намерения отравить бойцов СВО".

О том, признала ли крымчанка вину, не сообщается.

Обвинения в несостоявшихся "покушениях на отравление" — один из методов преследования в России, отмечает правозащитный проект "Первый отдел". Ранее житель Алтайского края Дмитрий Селезнёв получил 20 лет колонии за "подготовку отравления военнослужащих", хотя факта отравления установлено не было, а мероприятие, на котором он работал, не имело отношения к российской армии.

По данным правозащитников, каждый рабочий день в России за госизмену судят двух человек.