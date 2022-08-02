ФСИН попросил суд назначить Юлии Галяминой "курс психокоррекции" 

Федеральная служба исполнения наказаний РФ направила в суд ходатайство о назначении курса психокоррекции оппозиционерке Юлии Галяминой, а также о продлении ей на месяц испытательного срока из-за неявки на регистрацию. Заседание по обоим вопросам пройдёт в сентябре в Коптевском районном суде Москвы, сообщает "Медиазона".

Пресс-секретарь Галяминой Николай Касьян, комментируя ходатайство ФСИН, назвал его "намёком" на то, что оппозиционерка должна уехать из России.

Юлия Галямина – активистка, бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы. В декабре 2020 года её приговорили к двум годам условно по так называемой "дадинской" статье уголовного кодекса – о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Поводом стало участие Галяминой в протестах против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 2019 года, а также её призывы выйти на акцию против поправок в Конституцию России.

Согласно приговору суда, Галямина должна была регистрироваться во ФСИН в первый вторник каждого месяца на протяжении двух лет, но она не смогла этого сделать дважды, так как в марте этого года её арестовали на 30 суток за антивоенный пост в соцсетях.