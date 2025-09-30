FT: ЕС пытается ускорить членство Украины в блоке в обход Венгрии

Руководство ЕС готовится начать техническую работу с целью присоединения к европейскому блоку Украины и Молдовы, несмотря на дальнейшие усилия Венгрии по блокировке переговорного процесса. Об этом во вторник сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Киев подал заявку на членство в ЕС в 2022 году, спустя несколько недель после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Вскоре стало известно об аналогичном решении Молдовы. Обе страны официально начали переговоры о вступлении в Евросоюз в прошлом году, но Венгрия с тех пор препятствует дальнейшим формальным шагам. Речь идёт о согласии всех 27 стран-членов блока на официальный запуск дискуссий по приведению законодательства стран-кандидатов в соответствие с правилами ЕС в различных областях - от энергетики до верховенства права.

По словам собеседников Financial Times, Еврокомиссия предложила скорректировать свои правила, чтобы обойти вето венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Корректировка предполагает начало технической работы в нескольких так называемых кластерах, даже при отсутствии официального решения о старте переговоров по этим направлениям.

В публикации говорится, что лидеры ЕС обсудят данный вопрос на встрече в Копенгагене в среду, 1 октября. Уже на следующий день к ним присоединяться руководители соседних стран, включая Украину и Молдову.