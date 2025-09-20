Венгрия призвала ЕС признать "Антифа" террористической организацией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к главе европейского внешнеполитического ведомства Кае Каллас с предложением объявить движение "Антифа" террористическим. Об этом сообщает агентство MTI.

По словам Сийярто, за последние годы сторонники "Антифа" совершили ряд терактов в странах Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию. Он напомнил, что в начале 2023 года иностранные участники движения устроили пять жестоких нападений в Будапеште.

"К нашему глубокому сожалению, несколько нападавших впоследствии нашли убежище в государствах-членах ЕС, которые отказались выдать их Венгрии. В одном особенно тревожном случае уголовное дело пришлось приостановить после того, как подозреваемый был избран депутатом Европейского парламента и, таким образом, получил иммунитет" , — заявил глава венгерского МИД.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия убеждена в опасности "Антифа" для Европы и необходимости борьбы с движением совместно с США.

"Венгрия убеждена, что в столь важном вопросе крайне важно координировать свои действия с Соединёнными Штатами, ведущим игроком в глобальной борьбе с терроризмом", — подчеркнул Сийярто.

Ранее о намерении объявить "Антифа" террористической организацией заявил президент США Дональд Трамп. Поводом стало убийство его соратника, правого политического активиста Чарли Кирка.

В США отсутствует внутренний список террористических организаций — он существует только в международном формате. Поэтому пока неясно, какое юридическое значение имеет заявление Трампа.

Движение "Антифа" (сокращение от anti-fascist, "антифашисты") — это децентрализованное объединение групп активистов, которые координируются на местном уровне. У движения нет центрального руководства. Участники называют своей целью противостояние фашизму, расизму, ультраправым движениям и неонацизму.





