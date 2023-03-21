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Кто же взорвал "Северный поток"? Эфир в 20:30

Утечка газа в газопроводе "Северный поток – 2" у острова Борнхольм

Михаил Гончар и Михаил Крутихин о реальности и мистификации подрыва газопроводов

Кто был заинтересован в подрыве газопроводов и в статьях об "украинском следе"? Виталий Портников беседует с Михаилом Гончаром, украинским экспертом по международным энергетическим отношениям и безопасности, президентом Центра глобалистики "Стратегия XXI", и Михаилом Крутихиным, российским экономическим аналитиком. Эфир в 20:30.

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