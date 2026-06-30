FT: Киев предложил признать "теневой флот" РФ военной целью

Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с предложением признать суда "теневого флота" России законными военными целями. Об этом пишет во вторник газета The Financial Time.

Об обращении днём ранее, как отмечает DW, сообщил также британский журнал о судоходстве Lloyd's List. Письмо в IMO, входящую в структуры ООН, направил 26 июня вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

В письме Кулеба указывает, что российские танкеры имеют "критическое значение для формирования бюджетных поступлений для РФ и продления её военных усилий". "Возникают обоснованные вопросы относительно того, можно ли считать деятельность таких судов исключительно обычными коммерческими операциями", - пишет украинский вице-премьер.

Также со ссылкой на Кулебу приводятся сведения о том, что с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Россия атаковала более 200 коммерческих судов. Отдельно отмечается, что удары по 59 торговым судам были нанесены в Черном море; Украина в прошлом году нанесла удары примерно по дюжине судов, находящихся под санкциями.

В начале июня, как пишет FT, представители России тоже написали письмо в IMO. Они обвинили Киев в "терроризме" в связи с атакой на российский танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz, которая произошла в марте в Средиземном море.

К так называемому теневому флоту относятся суда, перевозящие грузы из российских портов, однако использующие флаги третьих стран и, как правило, скрывающие своих подлинных владельцев. Сотни судов теневого флота включены в санкционные списки стран Запада.



