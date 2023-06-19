FT: перевод денег Абрамовича Киеву затягивается из-за споров с Лондоном

Передача денег Украине из фонда помощи бизнесмена Романа Абрамовича откладывается из-за споров о том, на что потратить средства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Фонд создан на вырученные Абрамовичем 2,3 миллиарда фунтов от продажи футбольного клуба "Челси".

По данным Financial Times, британское правительство настаивает, чтобы деньги тратили только внутри Украины, а фонд хочет помочь пострадавшим от войны в том числе за пределами страны.

Как утверждает издание, глава фонда Майк Пенроуз также намерен оказать помощь другим странам, пострадавшим от нехватки продовольствия из-за военного конфликта.

Сам Пенроуз сказал Financial Times, что первоначально финансирование будет предназначено для Украины, и, как ожидается, большая часть будет потрачена внутри страны. "Если мы сегодня поддерживаем украинского ребенка внутри Украины, то, согласно условиям, которые хочет установить [британское] правительство, нам придется прекратить поддержку в ту минуту, когда он покинет Украину", – пояснил он.

Ещё один источник газеты рассказал, что перевод денег затягивает и сам Абрамович. Собеседник издания сообщил, что бизнесмен хочет потратить часть средств на жертв нехватки продовольствия за пределами Украины. Вместе с тем британское правительство не хочет создавать прецедент, позволит подпавшим под санкции гибко распоряжаться тем, как расходуются такие деньги, добавил собеседник газеты.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев Financial Times. Знакомый бизнесмена рассказал газете, что Абрамович не давал указаний, что делать со средствами, и следовал советам менеджмента фонда.

Британское издание Daily Mail ранее сообщало, что Абрамович настаивает на том, чтобы часть денег из фонда была направлена на помощь пострадавшим от войны россиянам. По данным газеты, правительство Великобритании и Еврокомиссия не готовы одобрить намерения Абрамовича.

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