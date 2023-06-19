Лондон сохранит санкции против РФ до выплаты ею компенсации Украине

Правительство Великобритании подготовило закон, согласно которому санкции в отношении России сохранятся до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине. Об этом сообщил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

"Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, восстановление за счет России страны, на которую она так безрассудно напала", – приводит слова Клеверли агентство Reuters.

Новый закон позволит лицам из британского санкционного списка пожертвовать их замороженные активы на восстановление Украины.

Британское издание The Guardian ранее оценило замороженные российские активы Великобритании в 26 миллиардов фунтов.

Способы передачи заблокированных в результате санкций российских активов Киеву рассматривают страны "Группы семи" и Евросоюза. Они ищут возможность юридического оформления для передачи финансов.

Кремль заявлял, что если зарубежные страны решат использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, то такой шаг будет расцениваться Москвой как прямое воровство.

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