FT: расследование против Фридмана прекращено по двум из трёх пунктов

Британские власти прекратили расследование против российского миллиардера и совладельца Альфа-банка Михаила Фридмана по двум из трёх пунктов подозрений. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

В частности, по данным собеседников издания, Национальное агентство по борьбе с преступностью больше не расследует действия Фридмана по подозрению в заговоре с целью дачи ложных свидетельств и обмана министерства внутренних дел Великобритании.

Официальный представитель агентства подтвердил изданию эту информацию, не называя Фридмана по имени.

При этом, согласно данным FT, британские власти продолжают расследование по подозрению российского миллиардера в преступлениях, связанных с отмыванием денег.

В декабре прошлого года около 50 сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью провели обыск в доме Фридмана в Лондоне. Сообщалось, что российский бизнесмен был задержан и отпущен под залог.

Сам Фридман отказался от комментариев FT.

Михаил Фридман после начала российского военного вторжения в Украину покинул Россию. ЕС, а затем Великобритания ввели против Фридмана санкции. Фридман, как и ряд других бизнесменов, оспорили санкции, утверждая, что они не имеют никакого влияния на политику Владимира Путина.