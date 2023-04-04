FT: расследование против Фридмана прекращено по двум из трёх пунктов

Британские власти прекратили расследование против российского миллиардера и совладельца Альфа-банка Михаила Фридмана по двум из трёх пунктов подозрений. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.
В частности, по данным собеседников издания, Национальное агентство по борьбе с преступностью больше не расследует действия Фридмана по подозрению в заговоре с целью дачи ложных свидетельств и обмана министерства внутренних дел Великобритании.
Официальный представитель агентства подтвердил изданию эту информацию, не называя Фридмана по имени.
При этом, согласно данным FT, британские власти продолжают расследование по подозрению российского миллиардера в преступлениях, связанных с отмыванием денег.
В декабре прошлого года около 50 сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью провели обыск в доме Фридмана в Лондоне. Сообщалось, что российский бизнесмен был задержан и отпущен под залог.
Сам Фридман отказался от комментариев FT.
- Михаил Фридман после начала российского военного вторжения в Украину покинул Россию. ЕС, а затем Великобритания ввели против Фридмана санкции. Фридман, как и ряд других бизнесменов, оспорили санкции, утверждая, что они не имеют никакого влияния на политику Владимира Путина.
- Фридман также предложил выплатить 1 миллиард долларов из своих личных средств украинскому Альфа-Банку на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью. Целью этого предложения, как писала Wall Street Journal, было снятие санкций, наложенных ранее на Фридмана Великобританией.
- Недавно стало известно, что Михаил Фридман и другой акционер Альфа-банка Пётр Авен собираются продать акции банка. Источник FT объяснил, что миллиардеры "хотят избавиться от всех своих российских активов, чтобы с них сняли международные санкции".
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