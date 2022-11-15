Президент Индонезии открыл саммит G20 призывом остановить войну

На индонезийском острове Бали во вторник официально открылся саммит "Группы 20" (G20). Его главными темами станут развязанная Россией война в Украине и её влияние на экономику, в первую очередь - рост цен на продовольствие, из-за которого миллионы людей оказались за чертой бедности.

Президент Индонезии, председательствующей в G20, Джоко Видодо во вступительном слове призвал остановить войну. "Если война не закончится, нам будет трудно двигаться дальше. Мы не должны делить мир на части", - сказал он.

Накануне саммита критики Путина объединились, обвинив российского президента в том, что развязанная им война привела к глобальным экономическим потрясениям и должна быть осуждена самым решительным образом.

Как заявил журналистам находящийся на Бали председатель Европейского совета Шарль Мишель, представители стран-участниц саммита G20 уже согласовали проект резолюции, которую по итогам конференции должны подписать участвующие в ней главы государств. По сообщениям источников dpa, российская сторона согласилась с тем, что в тексте итоговой декларации может цитироваться позиция ООН относительно войны. Глава МИД России Сергей Лавров, присутствующий на саммите вместо президента Владимира Путина, открыто поддержал как минимум упоминание в документе недопустимости применения ядерного оружия в военных конфликтах, отмечает агентство.

Накануне в рамках саммита G20 на Бали прошли переговоры президента США Джо Байдена и руководителя КНР Си Цзиньпина - они стали первой официальной личной встречей лидеров государств. Байден и Си обсудили, помимо прочего, войну России против Украины и выступили против применения ядерного оружия в этом конфликте.

Несмотря на сообщения о предварительном согласии России с проектом итоговой резолюции G20, документ все же может не быть подписан.

По сообщениям СМИ, ЕС и Великобритания могут бойкотировать выступления российских представителей на саммите, а организаторы отменили традиционное совместное фотографирование участников из-за отказа лидеров ряда стран G20 быть на одном снимке с министром иностранных дел России.