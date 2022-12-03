FT: Россия формирует "теневой флот" для обхода нефтяных санкций

Россия формирует "теневой флот" для обхода ограничений на продажу нефти, которые западные страны ввели в ответ на вторжение в Украину. Об этом пишет Financial Times.

По мнению аналитиков, после вступления в силу санкций России потребуется большее количество танкеров, потому что увеличится длина каждого рейса: нефть, которая ранее продавалась в Европе, будет отправлена новым покупателям в Азии. Трейдеры утверждают, что создание "теневого флота" снизит воздействие санкций, но не устранит их.

По оценкам судоходного брокера Braemar, Россия, которая в значительной степени зависит от иностранных танкеров для перевозки нефти, сформировала флот из более чем 100 устаревающих танкеров. Энергетическая консалтинговая компания Rystad утверждает, что в 2022 году Россия добавила в цепочку нефтеперевозок 103 танкера за счет закупок и перераспределения судов, обслуживающих Иран и Венесуэлу – две страны, на которые распространяется западное нефтяное эмбарго.

Анонимные покупки танкеров можно отследить по значительному увеличению неназванных или новых покупателей, появляющихся в реестрах. Как правило, таким судам 12–15 лет, и ожидается, что они будут списаны в ближайшие несколько лет, рассказал руководитель отдела исследований танкеров в Braemar.

В компании также отмечают, что в 2022 году операторы, связанные с Россией, предположительно приобрели до 29 супертанкеров, известных как VLCC (Very Large Crude Carrier). Это крупные танкеры для перевозки сырой нефти, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей. Предполагается, что Россия также добавила к своему флоту 31 танкер размера Suezmax, способный нести около 1 млн баррелей каждый, и 49 танкеров Aframax, каждый из которых может перевозить около 700 тысяч баррелей.

По мнению аналитиков, Россия все равно столкнется с нехваткой танкеров и в первые месяцы 2023 года может столкнуться с трудностями при сохранении уровня экспорта, что приведет к росту цен. России необходимо более 240 танкеров, чтобы сохранить текущие объемы экспорта, заявил аналитик Rystad.

2 декабря страны Евросоюза, "Большой семёрки" и Австралия договорились о предельной цене на российскую танкерную нефть в размере 60 долларов за баррель. С 5 декабря страны будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по цене 60 долларов за баррель или ниже. Услуги включают, в частности, обязательное страхование морских перевозок топлива. Страны допускают, что при необходимости пересмотрят и скорректируют потолок. Также в их заявлении сказано, что предельные цены планируется установить и на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года.

Россия неоднократно обещала не продавать нефть по цене ниже рыночной странам, которые присоединятся к ограничениям.

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