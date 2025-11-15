FT: США продвигают свои ресурсы в Европе вместо российского топлива

Американские должностные лица активно ездят по странам Европы, продвигая поставки американского газа и нефти и добиваясь вытеснения российского топлива с рынка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, Вашингтон стремится убрать "весь до последней молекулы" российский газ из европейской энергетики.

Кампания США совпала с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные активы "Лукойла", находящегося под американскими санкциями. Как пишет Financial Times, сделка осложнилась из-за повышенного внимания СМИ к прошлым связям Gunvor с Россией. Минфин США уже предупредил трейдера, что не выдаст лицензию на ведение бизнеса до завершения войны России с Украиной.

До 2014 года совладельцем Gunvor был Геннадий Тимченко, близкий друг президента России. В 2014 году, за день до введения против него санкций, Тимченко продал свою долю шведскому партнеру Торбьёрну Торнквисту. Несмотря на контроль Торнквиста, американские власти продолжали опасаться возможных связей компании с Москвой.

США официально требуют от союзников сокращать и прекращать импорт российских энергоресурсов. Американские делегации поднимают этот вопрос на всех переговорах, заявил министр внутренних дел США Дуглас Бёргам.

По словам главы американского Минэнерго Кристофера Райта, в Евросоюзе подтвердили, что с 1 января 2027 года полностью прекратят импорт российского газа. Венгрия при этом добилась исключения, но Будапешт и Вашингтон расходятся во мнениях о сроках его действия.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что санкции сократят поставки российской нефти на мировой рынок и приведут к росту цен.

