Reuters: волгоградский НПЗ "Лукойла" после атаки БПЛА остановил работу

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" после очередной атаки украинских дронов в ночь на 6 ноября остановил работу, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Собеседники агентства рассказали, что во время атаки были повреждены установка первичной переработки CDU-5 мощностью более 9000 тонн в сутки (это пятая часть общей мощности завода) и установка гидрокрекинга мощностью 11 тысяч тонн в день.

В 2024 году Волгоградский НПЗ (официальное название - "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка") переработал 13,7 млн тонн нефти, что составляет 5,1% от общего объёма переработки на российских НПЗ, говорится в публикации Reuters.

Ранее местные власти проинформировали, что в результате ночной атаки в Волгограде украинский дрон попал в 24-этажный дом. Погиб 48-летний местный житель. Также сообщалось, что при падении обломков произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. "Астра" отмечала, что целью стал завод "Лукойла", уже неоднократно подвергавшийся атакам беспилотников. Об ударе по Волгоградскому НПЗ заявил Генштаб ВСУ.