Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Reuters: волгоградский НПЗ "Лукойла" после атаки БПЛА остановил работу

Одна из предыдущих атак на Волгоградский НПЗ
Одна из предыдущих атак на Волгоградский НПЗ

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" после очередной атаки украинских дронов в ночь на 6 ноября остановил работу, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Собеседники агентства рассказали, что во время атаки были повреждены установка первичной переработки CDU-5 мощностью более 9000 тонн в сутки (это пятая часть общей мощности завода) и установка гидрокрекинга мощностью 11 тысяч тонн в день.

В 2024 году Волгоградский НПЗ (официальное название - "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка") переработал 13,7 млн тонн нефти, что составляет 5,1% от общего объёма переработки на российских НПЗ, говорится в публикации Reuters.

Ранее местные власти проинформировали, что в результате ночной атаки в Волгограде украинский дрон попал в 24-этажный дом. Погиб 48-летний местный житель. Также сообщалось, что при падении обломков произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. "Астра" отмечала, что целью стал завод "Лукойла", уже неоднократно подвергавшийся атакам беспилотников. Об ударе по Волгоградскому НПЗ заявил Генштаб ВСУ.

  • Украина уже несколько месяцев наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и трубопроводам, в то время как украинская энергетическая инфраструктура подвергается российским ударам в ходе войны, которая продолжается уже четвертый год. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары ВСУ по объектам энергетики на территории России, отмечал, что "россияне должны ощущать цену продолжения войны".

Материалы по теме


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG