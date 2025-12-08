FT: цены на страхование судов в Чёрном море за выросли в три раза

Цены на страхование судов в Черном море, за последний месяц выросли почти в три раза после атак на танкеры и российские порты. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух брокеров и эксперта по морской безопасности.
По словам собеседников издания, цены на страхование военных рисков выросли с примерно 0,25–0,3% от стоимости судна в начале ноября до 0,5–0,75% на этой неделе. Брокер по страхованию сырьевых товаров, что цены для их клиентов выросли более чем на 200%.
Наибольший рост цен наблюдался для судов, которые ходят в районах Черного моря, прилегающих к России, а также вблизи Украины, Грузии и Турции, говорится в публикации.
Эксперт по морской безопасности, пожелавший остаться неназванным, сказал, что удары встревожили владельцев танкеров, которые были обеспокоены тем, что мишенью стали даже суда, осуществляющие законную торговлю.
- В конце ноября и начале декабря 2025 года произошли несколько инцидентов с танкерами. 27 ноября у берегов Сенегала в результате взрывов был незначительно поврежден танкер Mersin турецкой компании Besiktas Shipping, которая впоследствии заявила о прекращении всех судоходных операций с Россией.
- 28 ноября у берегов Турции в Черном море были атакованы танкеры Kairos и Virat, которые ходят под флагом Гамбии. Украинские СМИ писали, что это была операция Службы безопасности Украины и ВМС Украины. Второго декабря российский танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию, также подвергся атаке у побережья Турции.
- В Росморречфлоте позднее заявили, что судно атаковали беспилотники. Представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с российским судном Midvolga 2.