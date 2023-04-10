Китай отрепетировал блокаду Тайваня и ракетные удары по острову

Китайская армия закончила военные учения вокруг острова Тайвань. В ходе учений китайские войска отрепетировали сценарий блокады Тайваня, а также нанесение высокоточных ударов по военной инфраструктуре острова.
Учения китайской армии в водах, окружающих Тайвань, начались 8 апреля - сразу после визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США на минувшей неделе. Пекин объявил, что удовлетворён результатами учений. Представитель китайского командования заявил, что армия КНР "готова присутпить к боевым действиям с любой момент, чтобы сокрушить тайваньских сепаратистов и поддерживающие их международные силы".
Министерство обороны Тайваня опубликовало карту учений и уточнило, что в них принимали участие более 60 военных самолётов и 11 военных кораблей, включая авианосец "Шаньдун", а также боевые вертолёты. Тайбэй также заявил, что 45 китайских самолётов либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную разделительную черту, либо залетали в юго-западную часть опознавательной зоны ПВО Тайваня.
Министерство обороны Японии сообщило, что внимательно следит за китайскими учениями. В ведомстве подчеркнули, что учения проходили в непосредственной близости от территориальных вод Японии. Военные корабли китайской армии подошли на расстояние в 230 километров от японского острова Мияко в провинции Окинава. В этой провинции находятся базы ВВС США.
По сообщению Би-би-си, в понедельник корабль противоракетной обороны военно-морского флота США "Милиус" находился в Южно-Китайском море в 800 километрах южнее Тайваня. Пекин заявлял, кто "Милиус" вторгся в китайские территориальные воды, Вашингтон это отрицает.
Еврокомиссия выразила обеспокоенность растущим напряжением между Китаем и Тайванем.
- Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. КНР всегда остро реагирует на публичные контакты американских политиков с руководством Тайваня, настаивая на том, что они подрывают принцип "одного Китая", который США признали в 1972 году.
- Соединённые Штаты не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров. Согласно законодательству, Вашингтон может оказывать территории военную помощь.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.