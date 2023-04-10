Китай отрепетировал блокаду Тайваня и ракетные удары по острову

Китайская армия закончила военные учения вокруг острова Тайвань. В ходе учений китайские войска отрепетировали сценарий блокады Тайваня, а также нанесение высокоточных ударов по военной инфраструктуре острова.

Учения китайской армии в водах, окружающих Тайвань, начались 8 апреля - сразу после визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США на минувшей неделе. Пекин объявил, что удовлетворён результатами учений. Представитель китайского командования заявил, что армия КНР "готова присутпить к боевым действиям с любой момент, чтобы сокрушить тайваньских сепаратистов и поддерживающие их международные силы".

Министерство обороны Тайваня опубликовало карту учений и уточнило, что в них принимали участие более 60 военных самолётов и 11 военных кораблей, включая авианосец "Шаньдун", а также боевые вертолёты. Тайбэй также заявил, что 45 китайских самолётов либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную разделительную черту, либо залетали в юго-западную часть опознавательной зоны ПВО Тайваня.

Министерство обороны Японии сообщило, что внимательно следит за китайскими учениями. В ведомстве подчеркнули, что учения проходили в непосредственной близости от территориальных вод Японии. Военные корабли китайской армии подошли на расстояние в 230 километров от японского острова Мияко в провинции Окинава. В этой провинции находятся базы ВВС США.

По сообщению Би-би-си, в понедельник корабль противоракетной обороны военно-морского флота США "Милиус" находился в Южно-Китайском море в 800 километрах южнее Тайваня. Пекин заявлял, кто "Милиус" вторгся в китайские территориальные воды, Вашингтон это отрицает.

Еврокомиссия выразила обеспокоенность растущим напряжением между Китаем и Тайванем.