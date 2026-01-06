FT: в России заблокированы облигации Telegram на 500 миллионов долларов

Облигации мессенджера Telegram на сумму около 500 миллионов долларов оказались заблокированы в Национальном расчётном депозитарии (НРД) в Москве в рамках западных санкций против России. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Telegram с 2021 года выпустил облигации более чем на четыре миллиарда долларов. По данным источников FT, компания уже выкупила большую часть бумаг со сроком погашения в 2026 году, но часть облигаций осталась заблокированной в НРД из-за санкционных ограничений. Это, по оценке издания, показывает, "насколько Telegram по-прежнему зависит от российского капитала".

НРД находится под санкциями ЕС, США и Великобритании с 2022 года, что осложняет погашение долга и операции с ценными бумагами. Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявлял о разрыве связей с Россией и отвергал обвинения в сотрудничестве с властями.

Согласно неаудированному отчету Telegram, выручка компании в первом полугодии 2025 года выросла более чем на 65% и достигла 870 миллионов долларов, но чистый результат оказался отрицательным — убыток составил 222 миллиона долларов против прибыли в 334 миллиона годом ранее. Один из источников FT объяснил это списанием запасов криптовалюты Toncoin на фоне падения рынка в 2025 году.

FT также отмечает, что Telegram рассматривает возможность IPO после завершения судебных разбирательств во Франции. Представители компании сообщили держателям облигаций, что выход на биржу возможен после разрешения дела, и заявили о намерении достичь выручки в два миллиарда долларов по итогам 2025 года.

