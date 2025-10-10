Ссылки для упрощенного доступа

Павел Дуров призвал защитить свободный интернет 

Основатель Telegram Павел Дуров призвал подписчиков защитить свободу информации в сети. Манифест опубликован в его телеграм-канале 10 октября и приурочен к его дню рождения.

"Я не в состоянии праздновать, — заявил Дуров. — Нашему поколению остаётся всё меньше времени, чтобы спасти свободный Интернет, созданный для нас нашими отцами.

То, что когда-то обещало свободный обмен информацией, превращается в инструмент полного контроля".

"Тёмный, антиутопический мир быстро приближается — пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, которое имело свободы — и позволило их отнять", — написал Дуров.

В качестве примера усиления цензуры в сети он привёл Великобританию, Германию и Францию — последнюю страну он обвинил в "уголовном расследовании в отношении лидеров технологической отрасли, которые защищают свободу и конфиденциальность", вероятно, имя в виду самого себя.

"У меня заканчивается время. У нас заканчивается время", — подытожил миллиардер. Он не написал, что именно ждёт от подписчиков.

  • Согласно опубликованному в ноябре прошлого года отчёту Freedom House, глобальная свобода в сети снижается 14 лет подряд. Защита прав человека в Интернете в 2024 году ослабла в 27 из 72 стран, охваченных исследованием организации.

