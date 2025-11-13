СМИ: Франция полностью сняла с Павла Дурова ограничения на поездки

Власти Франции сняли с основателя Telegram, бизнесмена Павла Дурова ограничения на перемещения, связанные с расследованием в отношении работы мессенджера. Решение, как отмечается, приняли 10 ноября, сообщило в четверг со ссылкой на источник агентство Bloomberg.

О том же сообщило агентство France-Presse, сославшись на источник в судебных органах. По словам одного из них, в течение последнего года Дуров "полностью соблюдал судебный надзор".

По словам собеседника Bloomberg, знакомого с ситуацией и пожелавшего остаться неназванным, последнее решение полностью снимает запрет на выезд Дурова из Франции, а также отменяет требование к нему регулярно отмечаться в местном полицейском участке.

В августе прошлого года французские власти задержали Павла Дурова при выходе из частного самолёта в парижском аэропорту. Он провёл под стражей четыре дня. Его допрашивали в рамках расследования, связанного с недостаточной модерацией контента в Telegram и отказом от сотрудничества с французскими правоохранительными органами.

Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей, отмечает РБК.

Павел Дуров последовательно отрицал обвинения. Он пообещал, что мессенджер будет сотрудничать с властями, а лица, использующие Telegram в преступных целях, не должны иметь возможности поставить под угрозу безопасность добросовестных пользователей.