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FT: Запад разрабатывает соглашение для долгосрочной поддержки Киева

Франция и Германия вместе с Великобританией и США разрабатывают новое соглашение о безопасности, которое подтвердит долгосрочную финансовую поддержку Украины, поставку ей вооружений, обучение военных и обмен разведданными. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники газеты рассказали, что соглашение не гарантирует Киеву вступления в НАТО и является компромиссным вариантом, который вселяет уверенность в постоянной поддержке Украины западными странами. В частности, предложения Франции предполагают, что НАТО расширит рамки собственной безопасности для защиты Украины. Другие подробности не приводятся.

Позиция Парижа вызвала критику со стороны Ирландии, Австрии и Мальты. Эти страны хотят ясности в отношении предполагаемых новых обязательств со стороны союзников Украины.

Кроме того, некоторые государства сочли предложенные в соглашении формулировки расплывчатыми и запросили у внешнеполитического ведомства Евросоюза более подробный документ.

Медленное наступление Украины развеяло в ряде западных стран надежды на быстрый прорыв на поле боя и последующие мирные переговоры, пишет Financial Times. В то же время журналисты отмечают, что недавний мятеж ЧВК "Вагнер" поставил вопрос о единстве российских вооружённых сил и о том, как Украине лучше использовать ситуацию в свою пользу.

Ранее министр обороны Украины в беседе с Financial Times заявил, что скромные, по мнению многих, успехи наступления украинской армии не являются главным событием. По словам Алексея Резникова, основные резервы войск Украины, в том числе большинство бригад, недавно обученных на Западе и оснащённых современными танками и бронетехникой НАТО, ещё не задействованы в операции.

  • Сообщения о начале наступления Украинской армии поступают с начала июня. 9 июня президент России заявил, что наступление уже началось, но украинские военные не имеют успеха.
  • Президент Украины в свою очередь сообщил, что ВСУ встречают сопротивление, но назвал ситуацию позитивной. Украинской армии удалось вернуть контроль над несколькими населёнными пунктами.

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