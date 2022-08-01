Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Фургал пожаловался в СПЧ: ему два года не разрешают позвонить близким

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО "Лефортово", подал жалобу в Совет по правам человека при президенте России (СПЧ). Фургал назвал "психологической пыткой" отказ судьи разрешить ему звонки и свидания с близкими. Об этом рассказала член СПЧ Ева Меркачёва.

По словам Меркачёвой, Фургал и его защитники неоднократно просили суд разрешить экс-губернатору звонки и свидания с родственниками. В ответ на каждое такое ходатайство судья отвечал, что звонки и свидания будут предоставлены Фургалу по окончании судебного разбирательства.

"Судебное разбирательство по данному уголовному делу началось в феврале 2022 года и, позволю заметить, оно даже не дошло до своей логической "середины". Процесс находится на стадии представления доказательств стороной обвинения", – сообщил адвокат Фургала Михаил Карапетян.

Фургал ни разу не видел и не слышал родных больше двух лет, отметила Меркачёва.

  • Сергея Фургала арестовали в июле 2020 года. Его и ещё троих человек обвиняют в создании преступного сообщества, организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах и мошенничестве в особо крупном размере. Фургалу грозит пожизненный срок. Дело рассматривает коллегия присяжных.
  • Вину Фургал не признаёт, заявляя, что против него нет никаких доказательств, а уголовное дело фактически строится на показаниях одного человека.
  • После ареста бывшего губернатора в Хабаровске и других городах России проходили многочисленные акции в поддержку Фургала. Протестующие заявляли, что преследование Фургала политическое и связано с его популярностью в регионе. Кроме того, на выборах он с большим отрывом опередил кандидата от "Единой России". Власти массово преследуют участников акций в поддержку экс-губернатора.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG