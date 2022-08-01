Фургал пожаловался в СПЧ: ему два года не разрешают позвонить близким

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО "Лефортово", подал жалобу в Совет по правам человека при президенте России (СПЧ). Фургал назвал "психологической пыткой" отказ судьи разрешить ему звонки и свидания с близкими. Об этом рассказала член СПЧ Ева Меркачёва.
По словам Меркачёвой, Фургал и его защитники неоднократно просили суд разрешить экс-губернатору звонки и свидания с родственниками. В ответ на каждое такое ходатайство судья отвечал, что звонки и свидания будут предоставлены Фургалу по окончании судебного разбирательства.
"Судебное разбирательство по данному уголовному делу началось в феврале 2022 года и, позволю заметить, оно даже не дошло до своей логической "середины". Процесс находится на стадии представления доказательств стороной обвинения", – сообщил адвокат Фургала Михаил Карапетян.
Фургал ни разу не видел и не слышал родных больше двух лет, отметила Меркачёва.
- Сергея Фургала арестовали в июле 2020 года. Его и ещё троих человек обвиняют в создании преступного сообщества, организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах и мошенничестве в особо крупном размере. Фургалу грозит пожизненный срок. Дело рассматривает коллегия присяжных.
- Вину Фургал не признаёт, заявляя, что против него нет никаких доказательств, а уголовное дело фактически строится на показаниях одного человека.
- После ареста бывшего губернатора в Хабаровске и других городах России проходили многочисленные акции в поддержку Фургала. Протестующие заявляли, что преследование Фургала политическое и связано с его популярностью в регионе. Кроме того, на выборах он с большим отрывом опередил кандидата от "Единой России". Власти массово преследуют участников акций в поддержку экс-губернатора.
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