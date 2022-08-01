Фургал пожаловался в СПЧ: ему два года не разрешают позвонить близким

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО "Лефортово", подал жалобу в Совет по правам человека при президенте России (СПЧ). Фургал назвал "психологической пыткой" отказ судьи разрешить ему звонки и свидания с близкими. Об этом рассказала член СПЧ Ева Меркачёва.

По словам Меркачёвой, Фургал и его защитники неоднократно просили суд разрешить экс-губернатору звонки и свидания с родственниками. В ответ на каждое такое ходатайство судья отвечал, что звонки и свидания будут предоставлены Фургалу по окончании судебного разбирательства.

"Судебное разбирательство по данному уголовному делу началось в феврале 2022 года и, позволю заметить, оно даже не дошло до своей логической "середины". Процесс находится на стадии представления доказательств стороной обвинения", – сообщил адвокат Фургала Михаил Карапетян.

Фургал ни разу не видел и не слышал родных больше двух лет, отметила Меркачёва.