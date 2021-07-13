Футболист Маркус Рэшфорд: я не буду извиняться за то, откуда я родом

Нападающий футбольной сборной Англии и клуба "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд извинился за нереализованный пенальти в финале Евро-2020, но подчеркнул, что не будет извиняться за своё происхождение.

Англичане, вышедшие в финал европейского турнира впервые за всю его историю, уступили итальянцам по результатам серии послематчевых пенальти со счетом 2:3. Основное время встречи, прошедшей 11 июля, завершилось со счетом 1:1.

"Все, что я могу сказать теперь – простите меня. Я бы очень хотел, чтобы все сложилось по-другому. Я никогда не испытывал большей гордости, чем в момент, когда надевал футболку с тремя львами на груди и видел, как моя семья болеет за меня в толпе из десятков тысяч человек. Я могу выслушивать критику в адрес своего выступление весь день, мой пенальти был недостаточно хорош, мяч должен был оказаться в сетке. Но я никогда не буду извиняться за то, кто я есть и откуда я вышел", – написал 23-летний темнокожий игрок в твиттере.

Маркус Рэшфорд, выходец из Сент-Китса и Невиса, не смог забить 11-метровый удар наряду с двумя другими игроками английской команды – это Джейдон Санчо и Букайо Сака. Все трое после игры подверглись расистским оскорблениям и нападкам в социальных сетях. Граффити с изображением Рэшфорда в родном для него пригороде Манчестера Витингтоне было повреждено, сообщает Би-би-си.

Полиция Лондона объявила о расследовании случаев оскорблений в адрес футболистов, подчеркнув, что "к этому никогда нельзя оставаться терпимыми". Тренер англичан Гарет Саутгейт назвал расистские высказывания непростительными. Нападки осудили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и руководство Футбольной ассоциации Англии.

Перед играми на завершившемся европейском турнире игроки английской сборной вставали на одно колено – в знак поддержки движения в защиту прав темнокожих Black Lives Matter.