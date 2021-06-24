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Футбольный клуб "Ахмат" подал в суд на Google после блокировки аккаунта в YouTube

Футбольный клуб "Ахмат" подал иск к корпорации Google в Арбитражный суд Москвы. Карточка дела выложена в государственной системе "Правосудие", третьим лицом по нему выступает Роскомнадзор.

Суть претензий в картотеке не сообщается, однако иск поступил в суд после блокировки аккаунта команды в видеосервисе YouTube. Она случилась после того, как "Ахмат" попал под американские санкции.

Команда была внесена в санкционный список по "акту Магнитского", предусматривающему ограничения за нарушения прав человека в России. Титульным спонсором клуба выступал "Фонд имени Ахмата Кадырова". Он финансируется за счёт принудительных сборов с жителей республики, неоднократно сообщали журналисты-расследователи (власти Чечни и руководство фонда это отрицают).

В апреле Арбитражный суд Москвы потребовал от Google восстановить в ютьюбе заблокированный из-за санкций канал ультраконсервативного телеканала "Царьград". В случае отказа корпорацию обещали штрафовать на 100 тысяч рублей в день. Однако блокировка так и не была снята (сейчас в YouTube доступен другой канал с таким же названием).

  • В декабре Госдума приняла законопроект, разрешающий блокировать иностранные социальные сервисы в случае модерации российского контента – это объяснили защитой граждан от цензуры. Закон пока не применялся.

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