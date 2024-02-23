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Газету оштрафовали за упоминание хряка, названного в честь Галкина

Суд в Красноярском крае оштрафовал газету "Сибирский хлебороб" на 40 тысяч рублей за упоминание хряка, названного в честь Максима Галкина.

Газета не указала, что Галкин признан российскими властями иноагентом, постановил суд. "Есть Нарцисс, был замечательный хряк Красавчик, Максим – в честь Максима Галкина", – на эту цитату в тексте о свинокомплексе обратил внимание Роскомнадзор.

Летом 2023 года суд отклонил иск Роскомнадзора в связи с отсутствием состава правонарушения. Тогда суд решил, что текст посвящён свинокомплексу, а не деятельности Галкина. Также судья добавил, что упоминание Максима Галкина "не позволяет сделать вывод", что речь идёт именно о юмористе.

Роскомнадзор обжаловал решение суда, а в тексте о свинокомплексе появилась пометка, что Галкин признан в России иноагентом.

Российские власти внесли юмориста Максима Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По мнению Минюста, Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги из Украины.

  • Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре около 500 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.

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