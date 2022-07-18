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"Газпром" предупредил Европу о возможных форс-мажорах с поставками

Российский "Газпром" сообщил клиентам в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за "чрезвычайных не зависящих от него обстоятельств", сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на письмо компании.

Речь идёт о поставках газа в Германию и за её пределы через трубопровод "Северный поток-1". По данным агентства, письмо "Газпрома" было получено четыре дня назад, но касалось поставок начиная ещё с 14 июня.

Представитель консалтинговой компании Energy Aspects Тревор Сикорски заявил Bloomberg, что объявление о форс-мажоре задним числом может говорить о том, что "Газпром" не планирует 21 июля возобновлять поставки газа по "Северному потоку — 1". В этот день должно завершиться плановое техобслуживание газопровода.

Среди получателей письма – крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper. Компания сообщила, что официально отклонила заявление "Газпрома", считая его необоснованным. Предупреждение о форс-мажорах также получил крупнейший немецкий производитель электроэнергии RWE.

Однако австрийская нефтегазовая группа OMW заявила, что ожидает возобновление поставок по "Северному потоку-1", как и планировалось ранее.

Власти Европы опасаются, что Россия может шантажировать другие страны поставками газа, требуя снять санкции. В Москве это категорически отрицают.

  • С 16 июня "Газпром" снизил поставки по газопроводу "Северный поток" на 60%, объяснив это задержкой газоперекачивающих агрегатов, которые из-за санкций застряли в Канаде.
  • 11 июля поставки по "Северному потоку" были прекращены. Официально – из-за планового технического обслуживания.
  • 17 июля отремонтированную газовую турбину Siemens Energy отправили из Канады в Германию, что вызвало возмущение активистов.

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