Уязвимо ли путинское государство?

Встреча министров стран ОПЕК+ привела к договоренностям об увеличении нефтедобычи. Появится ли у российского бюджета значимые дополнительные доходы? Что обещает России выход мировой экономики из кризиса пандемии? О чем сообщил в своем программном тексте Владимир Путин "городу и миру"? Есть ли опасность агрессии против Украины и аншлюса Беларуси? Каковы риски новых санкций против Кремля? Зачем Путину "выборы" Госдумы, на фоне новых репрессий превращающиеся в фарс?

Гость программы «Лицом к событию» известный экономист, в прошлом советник президента России Андрей Илларионов.

Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир в 19-05.